The Nevers, Olivia Williams e la celebrità: "Ci sono andata vicina e ho visto quanto è orribile"

L'attrice Olivia Williams, nel cast dello show The Nevers, ha raccontato di come sia avversa alla fama e alla celebrità a causa di alcune esperienze passate.

The Nevers è la nuova serie targata HBO ambientata nell'epoca vittoriana. Tra i protagonisti c'è anche la britannica Olivia Williams, attrice con una proficua carriera alle spalle che però non ha mai amato la celebrità.

Un primo piano di Olivia Williams in una scena del film L'uomo nell'ombra di Roman Polanski.

In un'intervista con il The Guardian, Olivia Williams si è raccontata parlando della sua carriera iniziata per caso e della fama raggiunta grazie al Il sesto senso, film di grande successo con Bruce Willis. Durante la chiacchierata con la giornalista del Guardian, l'attrice ha detto la sua su cosa significhi essere famosi svelando il lato oscuro della fama. La Williams ricorda che, quando girava The Body a Roma insieme ad Antonio Banderas, si è resa conto di quanto difficile potesse essere diventare una celebrità:

"Ci sono andata così vicina che mi sono resa conto di quanto orribile fosse. Quasi un sogno. Ero con Antonio a mangiare in un piccolo ristorantino, ci hanno fatto uscire con una coperta in testa circondati da guardie del corpo. Ho pensato subito 'Ma quanto è triste questa cosa?'"

Olivia Williams confessa di essersi spesso chiesta se per recitare sia necessaria la celebrità, se è giusto che un attore o un'attrice debbano per forza essere coinvolti in una vita del genere. Nonostante non abbia cavalcato l'onda della fama, Olivia Williams ha avuto una brillante carriera e di questo ne è grata:

"Non ho mai avuto un piano preciso per la mia carriera. Non so come sia successo e allo stesso tempo mi sono guadagnata da vivere. Quindi mi sento davvero fortunata"

