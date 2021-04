The Nevers: il primo episodio in onda stasera su Sky Atlantic in italiano

Stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW torna il primo episodio della serie tv The Nevers ma in lingua italiana, a cui seguirà una nuova puntata in lingua originale.

Stasera su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW, doppio appuntamento con The Nevers: torna infatti il primo episodio in italiano (lunedì 12 aprile era stato trasmesso solo in lingua originale), a cui farà seguito una nuova puntata della serie TV di HBO creata da Joss Whedon, in lingua originale con sottotitoli.

Protagoniste di The Nevers sono un gruppo di donne di epoca vittoriana dotate di abilità straordinarie e sovrumane, alle prese con nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe cambiare il mondo.

La storia è ambientata nell'agosto del 1896, quando un evento soprannaturale sconvolge Londra e la sua popolazione. Alcune persone - per lo più donne - dopo l'avvenimento acquisiscono abilità paranormali, sorprendenti ma allo stesso tempo inquietanti. Nonostante i nuovi poteri, però, nessuno può ritenersi al sicuro. Tra pericoli sempre più insidiosi e brutali forze decise ad annientare i cosiddetti "Touched", come vengono chiamati coloro che hanno all'improvviso manifestato dei superpoteri, il compito di proteggere queste persone "speciali" spetta a due impavide donne: la vedova Amalia True interpretata da Laura Donnelly, l'eroina più spericolata, impulsiva ed emotivamente compromessa della Londra tardo-vittoriana, e alla brillante giovane inventrice Penance Adair, incarnata da Ann Skelly. A distruggere il loro lavoro c'è però Maladie, una donna dal passato doloroso in cerca di vendetta, interpretata da Amy Manson, che ci ha raccontato qualcosa in più sulla sua villain nel corso di un'interessante intervista.

Ad affiancarle ci sono Olivia Williams nei panni di Lavinia Bidlow, leader delle "Touched", James Norton e Tom Riley nei ruoli di Hugo Swann, un elegante e affascinante giovane pansessuale che gestisce un club segreto e un giro di estorsioni, e Augustus 'Augie' Bidlow, un nerd appassionato di ornitologia. E poi Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.