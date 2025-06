The Mummy: Lee Cronin annuncia la fine delle riprese del reboot horror targato Blumhouse

Lee Cronin, regista di La casa - Il risveglio del male, ha ufficialmente annunciato la conclusione delle riprese principali del nuovo reboot di The Mummy, prodotto da Blumhouse e Atomic Monster.

La notizia è arrivata tramite un post su Instagram in cui Cronin ha condiviso una foto dietro le quinte dal set. L'immagine mostra il logo ufficiale del film impresso sul retro di una sedia da regista e quello che potrebbe essere il luogo di sepoltura della creatura protagonista. Anche se la foto non rivela particolari sulla trama, conferma l'avanzamento del progetto.

Il reboot vedrà nel cast Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy e May Elghety, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sui personaggi che interpreteranno.

Cronin, reduce dal successo del suo Evil Dead Rise, era stato inizialmente annunciato come regista di un progetto horror senza titolo previsto per il 17 aprile 2026. Solo successivamente è stato confermato che si tratterà di una nuova rivisitazione del celebre mostro della Universal. Oltre a dirigere, Cronin ha firmato anche la sceneggiatura del film.

Una Mummia inedita e nuovi progetti in sviluppo per il franchise

Secondo quanto dichiarato dal regista all'inizio delle riprese, il film offrirà un'interpretazione completamente nuova della Mummia, con atmosfere diverse da quelle viste finora: "Sarà qualcosa di molto antico e molto spaventoso. Sto scavando in profondità per portare alla luce un orrore mai raccontato prima", aveva anticipato Cronin.

Un primo piano di Boris Karloff ne La mummia

Il progetto è co-finanziato da Blumhouse e Atomic Monster, con James Wan, Jason Blum e John Keville come produttori principali, mentre Michael Clear, Judson Scott e Macdara Kelleher sono coinvolti come produttori esecutivi. Alayna Glasthal supervisiona il film per conto di Atomic Monster.

Parallelamente, sembra che un altro progetto legato all'universo di The Mummy sia attualmente in fase di sviluppo. Alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un prequel connesso alla saga originale di Stephen Sommers.

In passato si era vociferato di un possibile reboot o addirittura di un sequel diretto, ma secondo quanto riportato da Daniel Richtman, la nuova produzione dovrebbe invece esplorare le origini della maledizione. Wes Tooke (Midway, The Rescue) sarebbe coinvolto come sceneggiatore di questa nuova avventura.

Intanto, Brendan Fraser, storico volto della saga, si era detto disponibile a tornare qualora fosse coinvolto in un nuovo progetto: "Non sono contrario, non conosco un attore che non voglia un lavoro. Quindi sì, ci sarei!" aveva dichiarato in un'intervista nel 2023.