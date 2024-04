The Movie Critic: svelato l'inizio delle riprese, di cosa parla il nuovo film di Quentin Tarantino?

Tarantino è ormai pronto a iniziare le riprese del suo decimo e ultimo film in carriera

Dopo le varie speculazioni degli ultimi mesi sul cast di The Movie Critic, pare sia stato finalmente svelato quando inizieranno le riprese del film con cui Quentin Tarantino concluderà la sua carriera cinematografica.

Secondo quanto riportato su Production Weekly, solitamente affidabile nell'annotare le note di produzioni dei film in fase di riprese, il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino, The Movie Critic, dovrebbe iniziare le riprese a Los Angeles il prossimo autunno.

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

Ambientato nella California del 1977, il film avrà al centro un critico cinematografico che scrive recensioni per la rivista per adulti "The Popstar Pages". Alcune voci sostengono che la pellicola racconterà la vera storia del critico cinematografico dell'Hollywood Press Jim Sheldon, realmente esistito negli anni '70, mentre secondo altri potrebbe trattarsi del collega di Sheldon, William Marigold. Tarantino ha ammesso di aver letto appassionatamente entrambi i critici durante la sua infanzia.

Brad Pitt dovrebbe essere il protagonista del progetto. Si è parlato anche dell'ingresso di Tom Cruise nel cast, in un ruolo di supporto, ma mancano ancora conferme ufficiali. Si diceva anche che Paul Walter Hauser fosse in trattative per il ruolo di protagonista prima degli scioperi della SAG-AFTRA. Tra gli altri attori che si dice potrebbero partecipare al film ci sono Kurt Russell, Samuel L. Jackson e John Travolta.

The Movie Critic a Cannes 2025?

C'è da scommettere che Tarantino vorrà portare il suo ultimo film a Cannes e, con le riprese previste in autunno, potrebbe essere prevista un'uscita nel corso del 2025. Se così fosse, Tarantino raggiungerebbe il record del più lungo intervallo di tempo tra un film e l'altro della sua carriera, quando saranno passati ben sei anni da C'era una volta a... Hollywood del 2019. In precedenza, l'intervallo maggiore era stato quello tra Jackie Brown del 1997 e Kill Bill: Volume 1 del 2003.