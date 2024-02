Brad Pitt potrebbe recitare in The Movie Critic, l'ultimo film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino concluderà la sua carriera come regista cinematografico con The Movie Critic e nel cast potrebbe esserci anche Brad Pitt.

Brad Pitt sembra farà parte del cast di The Movie Critic, l'ultimo film diretto da Quentin Tarantino.

L'attore e il regista collaboreranno quindi ancora una volta dopo Bastardi senza gloria e C'era una volta a... Hollywood.

L'ultimo lungometraggio

Il film The Movie Critic dovrebbe arrivare nelle sale americane nel 2025 e, secondo le fonti di Deadline, Brad Pitt potrebbe esserne il protagonista.

Quentin Tarantino ha da tempo dichiarato che sarà il suo ultimo film e sarà ambientato nel 1977, basandosi su una persona realmente esistita.

Quentin ha anticipato che il critico "non è mai stato realmente famoso e scriveva recensioni cinematografiche per un magazine porno".

Tarantino ha inoltre aggiunto: "Ha scritto come se avesse 55 anni, ma era solo un trentenne ed è morto prima di diventare quarantenne. Non è stato chiaro per un po', ma ho fatto alcune ricerche e penso abbia perso la vita a causa dell'alcolismo".

The Movie Critic, Quentin Tarantino: "Il protagonista scrive di cinema per una rivista porno"

Tarantino ha raccontato che da ragazzino lavorava mettendo i giornali porno in un distributore automatico e rimuovendo le monetine dalla macchina. Uno dei magazine aveva una pagina interessante dedicata al cinema e apprezzava le recensioni, intelligenti e taglienti, di un critico in particolare.