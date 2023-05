The Movie Critic: Quentin Tarantino ricreerà scene iconiche dei film degli anni '70 nel suo ultimo film

Dopo aver diffuso il peculiare annuncio della morte di Rick Dalton, Quentin Tarantino è tornato a far parlare di sè a causa di alcuni rumors relativi al suo nuovo e ultimo film: The Movie Critic. Paul Schrader ha recentemente parlato della pellicola, le cui riprese dovrebbe iniziare questo autunno, rivelando che Quentin ha intenzione di ricreare alcune scene di film iconici degli anni '70.

Durante una recente intervista promozionale il regista e sceneggiatore ha affermato: "Non so se nel frattempo ha cambiato idea quindi metto le mani avanti, ma circa un mese fa Quentin stava lavorando ad un film, che ha qualcosa a che fare con il cinema negli anni '70. E per questo progetto non solo userà alcune clip di film di quell'epoca ma in alcuni casi ricreerà anche determinate scene."

"Lo dico perché mi ha chiesto se poteva rifare il finale di Rolling Thunder. E io gli ho detto: 'Sì, certo, puoi provarci: mi piacerebbe molto vederti rifare il finale di Rolling Thunder'. Chissà se lo farà davvero o no. Ma da quanto ho capito, il suo nuovo film avrà a che fare con queste cose", ha concluso Schrader.

Finora sappiamo che il nuovo film di Quentin Tarantino ruoterà attorno alla critica cinematografica e che la storia si svolgerà nella Los Angeles del 1977. Secondo alcune indiscrezioni il protagonista potrebbe essere ispirato all'attore pornografico, regista e critico William Margold. Negli ultimi anni della sua vita, Margold ha scritto un blog in cui ha menzionato come Tarantino fosse un grande fan delle sue critiche cinematografiche. Margold ha affermato che Tarantino era ossessionato da Hollywood Press e LA Xpress, ma lui stesso ha ammesso di detestare i film di Tarantino.