Quentin Tarantino cancella The Movie Critic, non sarà il suo ultimo film

Tarantino ha cambiato idea, non chiuderà la carriera da regista con il preannunciato The Movie Critic, dà un colpo di spugna e riparte da capo.

Dopo mesi di anticipazioni, Quentin Tarantino ci ripensa. Il regista ha cancellato The Movie Critic, che avrebbe dovuto essere il suo ultimo film dietro la macchina da presa.

Incentrato sul critico di una rivista porno della Los Angeles dei primi anni '70, The Movie Critic sarebbe stato il decimo lungometraggio di Tarantino, ma secondo quanto anticipato da Deadline il regista di Kill Bill sarebbe insoddisfatto e avrebbe deciso di passare a un nuovo progetto.

Brad Pitt era stato scelto per un ruolo da protagonista nel film. A un certo punto, Tarantino aveva detto che la storia, ambientata nel 1977, si sarebbe concentrata su un critico poco famoso di una rivista porno ispirato a una persona realmente esistita. Secondo alcuni rumor, Pitt avrebbe addirittura interpretato nuovamente il personaggio di C'era una volta a... Hollywood, lo stuntman Cliff Booth, che nella novellizzazione del film era un grande appassionato di cinema.

Il volubile Quentin Tarantino

Quentin Tarantino aveva parlato brevemente di The Movie Critic davanti al pubblico del Festival di Cannes lo scorso anno, dicendo: "Non posso dirvi niente finché non vedrete il film. Sono tentato di proporvi alcuni monologhi del personaggio in questo momento, ma non lo farò. Forse se ci fossero meno videocamere. Dovete solo aspettare e vedere".

Il piano per girare The Movie Critic stava proseguendo secondo la tabella di marcia prima che Tarantino cambiasse idea. Oltre a scegliere Brad Pitt, la produzione si era assicurata un sussidio fiscale di 20 milioni di dollari da parte dello stato della California.

Al momento non è chiaro quale progetto il regista sceglierà come suo ultimo film. Nel 2019 aveva abbandonato l'idea di realizzare un film di Star Trek vietato ai minori di 17 anni definendolo "un progetto troppo grande". "Potrei avere un'idea davvero grande. Ma in questo momento, l'idea di un pubblico più piccolo mi attrae maggiormente", aveva dichiarato all'epoca.