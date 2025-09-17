The Morning Show 5: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston

Apple, a poche ore dal lancio della quarta, ha annunciato il rinnovo per la stagione 5 della sua serie The Morning Show. Il progetto con star Reese Witherspoon e Jennifer Aniston continuerà quindi con un nuovo capitolo della storia ambientata nel mondo dell'informazione televisiva.

L'annuncio del rinnovo

Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha sostenuto che The Morning Show è "riuscita a distinguersi fin dall'inizio. È stato incredibilmente gratificante vederlo non solo intrattenere ma anche trovare risonanza nel pubblico di tutto il mondo".

Il produttore Michael Ellenerg ha inoltre sottolineato che la quarta stagione ha dato al cast e alla troupe "ancora più spazio per brillare. Siamo così grati nei confronti di Apple TV+ e dei fan di tutto il mondo che si sintonizzano ogni settimana e siamo così entusiasti per gli spettatori nel vedere questa nuova stagione e gli episodi futuri".

Tra i nuovi arrivi nel cast della quarta stagione ci sono Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard, e Jeremy Irons. Il cast, oltre a Reese Witherspoon e Jennifer Aniston (che sarà protagonista prossimamente sul piccolo schermo anche come star di I'm Glad My Mom Died), comprende Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm.

La showrunner è Charlotte Stoudt, mentre nel team della produzione ci sono anche la regista Mimi Leder, Aniston, Whistherspoon, Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Lauren Neustadter, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft.

Cosa racconta The Morning Show

La quarta stagione di The Morning Show è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l'elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale?