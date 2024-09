The Morning Show, Billy Crudup svela: "Ecco le prime tre cose a cui ho pensato appena ho vinto l'Emmy"

Billy Crudup è una delle star premiate nella notte degli Emmy Award, andata in scena a Los Angeles nella serata di ieri. L'attore ha ricevuto il riconoscimento come miglior interprete non protagonista in una serie drammatica per la sua performance nel ruolo di Cory Ellison in The Morning Show.

In un'intervista rilasciata a People, Crudup ha svelato quali sono stati i suoi primi tre pensieri appena è stato annunciato il suo nome come vincitore del premio. Si tratta del secondo Emmy in carriera per Crudup dopo quello del 2020, vinto sempre per The Morning Show.

Tre pensieri

"Non svenire, non vomitare, bacia tua moglie" ha dichiarato Crudup a People durante l'intervista, confermando di essere riuscito a fare tutte e tre le cose. La moglie e collega Naomi Watts, candidata per il ruolo di Babe Paley in Feud: Capote vs. the Swans, ha spiegato quanto fosse entusiasta per il marito.

Greta Lee e Billy Crudup in una scena di The Morning Show

"Ero molto orgogliosa di lui, lavora davvero tanto su questo personaggio e adora la serie quindi ero davvero felice per lui" ha dichiarato Watts. Billy Crudup ha sottolineato quanto sia stato importante per lui avere il supporto di sua moglie in questo momento importante della sua carriera.

Billy Crudup e Naomi Watts hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 e si sono sposati nel giugno 2023. Crudup ha già un figlio, William Atticus Parker, 20 anni, dall'ex compagna Mary-Louise Parker, mentre Naomi Watts ha due figli, Kai di 15 anni e Sasha di 17, con l'ex Liev Schreiber.

"A questo punto della mia carriera, avere l'opportunità di interpretare un personaggio come questo, a cui la gente risponde, e testare i limiti delle mie capacità, è davvero raro. Tutti i miei amici sono attori. So quanto sia raro, quindi mi sento grato di essere a metà della mia vita e di poter apprezzare questo tipo di occasione".