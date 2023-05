The Morning Show: la serie con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ottiene il rinnovo per la stagione 4

The Morning Show ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4: Apple TV+ ha dato fiducia alla serie con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ancora prima del ritorno sugli schermi con la terza.

Il debutto dei nuovi episodi è infatti previsto per l'autunno e i fan dovranno attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

Secondo le fonti di Deadline, i contratti di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon scadevano con la terza stagione di The Morning Show. I responsabili di Apple hanno quindi condotto le trattative con le due star, coinvolte anche come produttrici, e sembra che il loro ritorno sia ormai scontato e legato, attualmente, solo ad alcuni problemi con le tempistiche. Il sito, inoltre, sostiene che si stia già pensando a una quinta stagione.

The Morning Show 2, la recensione: la stagione della consapevolezza

Nel cast della terza stagione ci saranno anche Jon Hamm che diventerà un rivale di Cory Ellison (Billy Crudup), Stephen Fry, Tig Notaro e Nicole Beharie. Tra gli interpreti dello show ci saranno poi Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden.

Charlotte Stoudt sarà inoltre showrunner, sostituendo Kerry Ehrin. Alla regia e nel team della produzione c'è poi Mimi Leder.