Jennifer Aniston: Nicola Coughlan è una fangirl e posa accanto a lei sul red carpet degli Emmy "È Rachel!"

Jennifer Aniston ha trovato un'amica di nome Nicola Coughlan. La star della serie Netflix Bridgerton è stata intervistata da Access Hollywood prima della cerimonia degli Emmy Award. Da new entry della serata, Coughlan non riusciva a credere di poter vedere da vicino a Jennifer Aniston.

L'attrice è una grande fan dell'interprete di Rachel Green in Friends e non ha nascosto il proprio entusiasmo incrociandola sul red carpet che ha preceduto la serata di premiazione dei riconoscimenti più prestigiosi in ambito televisivo.

Fan e idolo

"Sono andata a farmi fare le foto, poi ho guardato alla mia sinistra e Jennifer Aniston era proprio accanto a me. Ho sentito la sua voce e ho fatto un sussulto!" ha raccontato Coughlan. Jennifer Aniston era presente alla serata in quanto candidata per il suo ruolo in The Morning Show mentre Nicola Coughlan ha presentato il premio per il miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica assegnato a Lamorne Morris.

"Di solito sono abbastanza tranquilla ma voglio dire: è Rachel! È perfetta" ha esclamato Coughlan, che si è presentata con un abito argento scintillante con spalle scoperte e una spilla rossa Artists4Ceasefire, spiegando di essersi recata soltanto ad un famoso fast food di Hollywood durante la sua prima visita in città.

Nicola Coughlan ha interpretato Penelope Featherington nella famosa serie disponibile su Netflix, protagonista femminile della terza stagione dello show, innamorata da tempo di Colin (Luke Newton) che ricambierà i suoi sentimenti proprio all'inizio del terzo ciclo di episodi dello show britannico.

Dopo gli anni d'oro di Friends, Jennifer Aniston è tornata sulla cresta dell'onda sul piccolo schermo grazie al successo della serie di Apple TV+, The Morning Show, al fianco dell'amica e collega Reese Witherspoon, con la quale aveva già recitato anche nella sitcom anni '90, nella quale Witherspoon interpretava in alcuni episodi la sorella di Rachel, Jill.