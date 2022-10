The Midnight Club, su Netflix in streaming da oggi

The Midnight Club, la nuova serie horror di Mike Flanagan, creatore di Midnight Mass e The Haunting of Hill House, sbarca su Netflix da oggi 7 ottobre 2022.

The Midnight Club, la nuova serie horror di Mike Flanagan, creatore di Midnight Mass e The Haunting of Hill House, sbarca in streaming su Netflix da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La serie horror, basata sul romanzo di Christopher Pike pubblicato nel 1994, narra le vicende di un gruppo di ragazzi, malati terminali, che si ritrovano in cura in una clinica chiamata Rotterdam House. Gli adolescenti decidono di dar vita a un particolare club - il Midnight Club - che prevede riunioni nel cuore della notte, durante le quali i partecipanti si raccontano storie del terrore per farsi forza a vicenda e affrontare le loro paure.

The Midnight Club: il gruppo riunito al tavolo

Il gruppo decide di fare un patto: il primo tra loro che morirà, dovrà comunicare con i restanti membri dall'aldilà. Quello che i ragazzi non possono sapere è che questo scatenerà una serie di eventi semplicemente terrificanti all'interno della misteriosa clinica. Gli attori principali di questo adattamento del romanzo di Pike sono Igby Rigney (Midnight Mass), Aya Furukawa (The Baby-Sitters Club), Annarah Shephard (Midnight Mass) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota. Tra gli interpreti secondari, invece, figurano anche Zach Gilford (Friday Night Lights), Samantha Sloyan (Grey's Anatomy, Scandal) e Matt Biedel (Narcos: Mexico). La leggenda del cinema horror Heather Langenkamp (Nightmare) reciterà nei panni dell'enigmatica dottoressa che gestisce l'ospedale di The Midnight Club.