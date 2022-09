The Midnight Club: rilasciate nuove immagini della serie horror

Netflix ha rilasciato nuove immagini ufficiali di The Midnight Club, nuova serie horror in uscita sulla piattaforma streaming a ottobre.

Siamo a settembre, il che significa che Halloween si sta avvicinando sempre di più, e non può mancare almeno un nuovo titolo di Mike Flanagan. Il 7 ottobre farà infatti capolino il suo prossimo progetto, una serie horror intitolata The Midnight Club, di cui la piattaforma streaming ha condiviso nuove immagini ufficiali con le star di Midnight Mass Rahul Kohli, Samantha Sloyan e Zach Gilford.

La serie, basata sull'omonimo romanzo di Christoper Pike, è ambientata in una mansione con una storia misteriosa, dove gli otto membri del Midnight Club si incontrano a mezzanotte per raccontarsi storie sinistre, e per cercare segni di forze sovrannaturali dall'oltretomba.

The Midnight Club: Mike Flanagan annuncia il cast della nuova serie

Mike Flanagan è noto per i titoli Netflix Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass. In The Midnight Club sarà affiancato alla regia da Viet Nguyen (Lucifer), Morgan Beggs (Once Upon a Time, Smallville), Emmanuel Osei-Kuffour (Black Box), Axelle Carolyn (Creepshow, The Haunting of Bly Manor) e Michael Fimognari (To All the Boys: Always and Forever).

Oltre a Zach Gilford, Samantha Sloyan e Zach Gilford, nel cast della serie saranno presenti Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard e Sauriyan Sapkota.