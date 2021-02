The Midnight Club: Mike Flanagan annuncia il cast della nuova serie

The Midnight Club sarà la nuova serie Netflix prodotta da Mike Flanagan e ora il regista ne ha annunciato il cast.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Christopher Pike nel 1994 e sarà contraddistinto da un'atmosfera horror.

Il cast di The Midnight Club comprende Heather Langenkamp, in precedenza nel cast di Nightmare - Dal profondo della notte, che avrà il ruolo di un'enigmatica dottoressa che gestisce un istituto per giovani adulti. Tra gli interpreti ci sono poi Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard e Sauriyan Sapkota.

Mike Flanagan ha inoltre confermato la presenza di Zach Gilford, Samantha Sloyan e Matt Biedel in ruoli da non protagonisti, oltre ad annunciare che ci saranno delle altre guest star legate ai precedenti progetti prodotti da Intrepid.

Il filmmaker ha scritto: "Sto sognando questo progetto fin da quando ero un teenager e non vedo l'ora di intraprendere un'altra avventura con il mio partner di Intrepid Trevor Macy e la fantastica troupe che abbiamo creato nel corso degli anni".

Il romanzo scritto da Christopher Pike è stato pubblicato nel 1994 ed è ambientato a Rotterdam Home, una struttura che accoglie teenager malati terminali, dove un gruppo di pazienti si riunisce a mezzanotte per condividere delle storie spaventose. Il gruppo compie un patto: chi tra di loro morirà per primo contatterà gli altri dall'aldilà.

Flanagan adatterà la serie in collaborazione con Leah Fong, già nel team degli sceneggiatori di Hill House.