The Mauritian: la data di uscita del film con Jodie Foster e Tahar Rahim

The Mauritanian, il nuovo film con star Tahar Rahim e Jodie Foster, ha ora una data di uscita: il 19 febbraio 2021 inizierà la distribuzione nelle sale grazie a STXfilms che ha intenzione di puntare alle nomination agli Oscar grazie al cast stellare che sembra aver regalato delle performance di altissimo livello.

Il lungometraggio, inizialmente intitolato Prisoner 760, è diretto da Kevin McDonald e ha come interpreti Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch e Shailene Woodley.

The Mauritanian racconterà la storia vera di Mohamedou Ould Slahi (Rahim), che venne tenuto prigioniero e torturato dal governo americano a Guantanamo Bay per 10 anni senza un'accusa o un processo. Dopo aver perso la fede, l'uomo trova la speranza nell'avvocato della difesa Nancy Hollander (Foster) e alla sua socia Teri Duncan (Woodley), che affrontano innumerevoli ostacoli legali nel loro tentativo di ottenere giustizia.

La sceneggiatura è stata scritta da M.B. Traven, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, adattando il best-seller Guantanamo Diary.

Il regista scozzese ha già portato alla conquista di un premio Oscar l'attore Forest Whitaker con The Last King of Scotland.