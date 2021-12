The Matrix Resurrections: San Francisco si tinge di verde per l'anteprima del film

Il Castro Theater di San Francisco si tinge di verde per l'anteprima di The Matrix Resurrections; il film uscirà nelle sale italiane l'1 gennaio.

The Matrix Resurrections sta per arrivare nelle sale americane e, per questo motivo, il Castro Theater di San Francisco ha iniziato a tingersi di verde per accogliere l'anteprima del film con Keanu Reeves.

Come riportato da Deadline, Warner Bros ha deciso di dare vita a un green carpet - in tema con il famigerato green pass? - che celebrasse l'anteprima di Matrix Resurrections. Il sindaco London Breed di San Francisco ha dichiarato: "In onore della premiere del film con Keanu Reeves, anche il Castro Theater partecipa al progetto Light San Francisco Matrix Green!".

In uscita in day-and-date il 22 dicembre nei cinema statunitensi e su HBO Max, The Matrix Resurrections rappresenta il quarto capitolo di una delle saghe più iconiche di tutti i tempi. A dirigere il film è stata Lana Wachowski, a partire da una sceneggiatura di David Mitchell e Aleksandar Hemon. Oltre a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, nel progetto recitano anche Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas e Neil Patrick Harris.

The Matrix Resurrections arriverà nelle sale italiane l'1 gennaio 2022.