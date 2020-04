The Matrix 4, la troupe tedesca chiede al governo un aiuto economico dopo lo stop delle riprese

La troupe ingaggiata per The Matrix 4 in Germania ha chiesto un aiuto finanziario al governo federale tedesco dopo che le riprese del film sono state interrotte.

La troupe ingaggiata per The Matrix 4 in Germania ha chiesto un aiuto finanziario al governo federale tedesco dopo che le riprese del film sono state interrotte per via dell'emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Variety, la crew avrebbe formato un gruppo insieme ai colleghi impegnati con l'adattamento di Uncharted e minacciano una serie di azioni legali contro lo studio Babelsberg che li ha dovuti licenziare poco prima che iniziassero a girare a Berlino.

Si tratta di un centinaio di persone impegnate in entrambe le produzioni che chiedono di fatto che gli venga garantito un indennizzo, anche perché il CEO di Babelsberg, Charlie Woebcken, ha dichiarato che è ancora impossibile sapere quando, se e in quale misura sarebbero ripresi i lavori sia di Matrix 4 che di Uncharted. La speranza è che il governo tedesco venga loro in aiuto e che si raggiunga in breve tempo un accordo economico soddisfacente. Il 27 marzo il commissario tedesco per la cultura e i media ha annunciato un pacchetto di agevolazioni finanziarie per le produzioni chiuse dalla pandemia di Coronavirus, ma è improbabile che possano beneficiarne perché sono stati licenziati prima che iniziassero le riprese. L'unica soluzione sarebbe quella di trovare i fondi altrove, magari all'interno di un pacchetto di aiuti da 55 miliardi di dollari destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese.

"Stiamo discutendo costantemente con i membri della troupe e i nostri partner statunitensi e stiamo facendo ogni sforzo per trovare una soluzione"; così ha dichiarato Woebcken a Variety. "Come tutte le compagnie che fanno parte dell'industria cinematografica, anche Studio Babelsberg è stato colpito dall'attuale crisi e dai relativi ritardi e cancellazioni". Le riprese di Matrix 4 sono al momento terminate a San Francisco, rimangono da girare perciò quelle in Europa, ma è difficile sapere quando Lana Wachowski e il cast, che vede il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity, torneranno sul set. La Warner Bros. aveva fissato l'uscita nelle sale per il 21 maggio 2021, ma è probabile che, per via di questa situazione, la data possa slittare.