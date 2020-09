The Matrix 4, Keanu Reeves: "Sarà una storia d'amore, non sarà ambientato nel passato"

Keanu Reeves, durante una recente intervista, ha parlato di The Matrix 4 svelando che sarà una storia d'amore e non sarà ambientato nel passato.

The Matrix 4 riporterà sul grande schermo il franchise sci-fi creato dalle sorelle Wachowski e il protagonista Keanu Reeves ha ora rivelato nuovi dettagli riguardanti il progetto, tra cui il fatto che proporrà una storia d'amore e non sarà ambientato nel passato. L'attore, alcune settimane fa, è tornato sul set a Berlino insieme agli altri membri del cast per concludere le riprese del lungometraggio che dovrebbe arrivare nelle sale americane nel mese di aprile 2022.

It's happening!



Keanu Reeves confirms that a new The Matrix film is in the works! 🙌#TheOneShow pic.twitter.com/hKQCpw0M3e — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 16, 2020

Keanu Reeves, durante un'apparizione al The One Show di BBC, ha infatti descritto la sceneggiatura di The Matrix 4 scritta da Lana Wachowski dichiarando: "è uno script meraviglioso che è una storia d'amore, è in grado di ispirare".

L'attore ha aggiunto: "Si tratta di un'altra versione della specie di chiamata a risvegliarsi e ha delle grandiose scene di azione. Tutto verrà rivelato".

La trilogia originale si concludeva con la presunta morte di Neo e la star del franchise ha ammesso che la situazione del personaggio è abbastanza cupa e probabilmente dovrà riavvicinarsi a Trinity dopo molti anni trascorsi distanti, oltre ad affrontare una minaccia non ancora precisata. Reeves ha inoltre aggiunto, rispondendo a una domanda precisa sulla possibilità che si tratti di un prequel: "No, no. Non si ritornerà nel passato".

Yahya Abdul-Mateen II, secondo le indiscrezioni, dovrebbe avere la parte di una versione giovane di Morpheus e, considerando le dichiarazioni di Keanu, se questa teoria si rivelasse corretta il protagonista apparirà con il nuovo aspetto grazie a qualche strana dimensione temporale.