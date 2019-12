The Mask: Infinity celebra i 25 anni del film con Jim Carrey!

The Mask - Da zero a mito è arrivato sui nostri schermi ben 25 anni fa e Infinity ha deciso di celebrare il mito di Jim Carrey con il film in streaming!

In occasione dei 25 anni della pellicola, Infinity propone la visione del film diretto da Chuck Russel, The Mask - Da zero a mito. Era il 16 dicembre 1994 quando arrivò nelle sale italiane il lungometraggio ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti creato nel 1989 da John Arcudi e Doug Mahnke, che ha consacrato la carriera del comico americano Jim Carrey trasformandolo in una star di Hollywood.

Jim Carrey e Cameron Diaz sono i protagonisti di The Mask - da zero a mito che racconta di un impiegato di banca socialmente inetto, Stanley Ipkiss, che trova una maschera che lo trasforma in un supereroe... ma uno di quelli che è meglio non chiamare in caso di aiuto.

Quando indossa un'antica maschera nordica, infatti, Stanley si trasforma in un vero e proprio cartone animato con la faccia verde, con denti enormi e con infiniti superpoteri: può muoversi alla velocità della luce, conoscere ogni desiderio altrui, soddisfare ogni capriccio e ballare come Fred Astaire, Gumby e Baryshnikov messi insieme. Davvero irresistibile!

themask

Come abbiamo spiegato anche nel nostro articolo di curiosità sul film The Mask, la Maschera, è apparso per la prima volta in una serie a fumetti pubblicata nel 1989 e nelle tavole del fumetto, però, il protagonista Stanley Ipkiss era tratteggiato come un paranoico depresso, per cui una volta indossata la maschera si trasformava in un criminale spietato e sadico. Gli autori del fumetto hanno ammesso di aver preso spunto dal Joker per delineare la psicologia instabile e sinistra del personaggio.