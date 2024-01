The Marvels sotto accusa per una scena sul 'matrimonio' tra Carol Danvers e la sedicenne Ms. Marvel

In una scena eliminata di The Marvels recentemente diffusa in streaming, assistiamo a una conversazione imbarazzante tra Ms. Marvel e Valchiria durante una telefonata. Valchiria presume che Kamala sia sposata con Carol Danvers e fa un commento bizzarro su un sex toy.

La scena è stata svelata prima dell'uscita in digitale e in home video del film e ha scatenato un'intensa indignazione da parte dei fan Marvel. Le opinioni su Valchiria si sono nettamente divise: alcuni l'hanno definita controversa, mentre altri hanno ipotizzato l'orientamento sessuale di Captain Marvel.

Nella scena eliminata, infatti, la Valchiria di Tessa Thompson commette un errore scambiando Kamala Khan per la moglie di Carol Danvers.

Nella scena, Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) si trova inaspettatamente per la prima volta all'interno della nave di Captain Marvel e risponde erroneamente a una chiamata della Valchiria di Tessa Thompson. Mentre i fan vengono resi partecipi del possibile passato romantico di Carol e Valchiria, la scena sembra anche accennare allo stretto rapporto che le lega.

La trasmissione passa poi a Valchiria stessa, che esclama sorniona "O Capitano, mio Capitano", solo per scoprire che Kamala non è il "suo" Capitano. Valchiria risponde a Kamala dicendo: "Aspetta, signora Marvel? Carol Danvers si è risposata? E ancora una volta, nessun invito?".

Kamala chiarisce che non è sposata e che si fa chiamare Ms. Marvel. E poi fa il commento sul sex toy. Dice a Kamala,

"Oh, you may want to strap on. I mean strap in" (dove la parola inglese strap-on indica anche un noto sex toy).

The Marvels conclude la sua corsa al box office come peggior incasso della storia dell'MCU

Il collegamento si interrompe quando la nave si avvicina a un punto di salto, inducendo Kamala a dispiegare una barriera di energia e Carol a teletrasportarsi nuovamente sulla sua nave.