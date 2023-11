The Marvels, la regista voleva che il film durasse meno di due ore: 'Non c'è bisogno di farlo più lungo'

La regista ha voluto mantenersi sotto le due ore per il montaggio di The Marvels, il nuovo film prodotto dai Marvel Studios.

Intervistata da Digital Spy, la regista Nia DaCosta ha spiegato perché The Marvels dura così poco. Con soltanto 1 ora e 44 minuti di durata, è infatti il film più corto dell'MCU. "Volevo davvero che durasse meno di due ore", afferma.

"Penso sempre alla durata, in realtà, in fase di post-produzione. Sento che non c'è bisogno di farlo troppo lungo se la storia non ne ha bisogno, perché 1 ora e 45 minuti è abbastanza nella media per un film, quindi eravamo tutti abbastanza d'accordo. Penso solo che questo sia ciò che è giusto per la storia. Non sapevo nemmeno che fosse il film più corto dell'MCU finché non è stato riportato dai giornalisti. Devi fare ciò che è giusto per il film."

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

In Rete è stato da poco diffuso un nuovo teaser trailer di The Marvels, film che vedrà Brie Larson nuovamente in azione nei panni di Captain Marvel, e i fan più attenti sembrerebbero aver scovato degli indizi riguardante l'imminente arrivo degli X-Men all'interno dell'MCU. Nel video della durata di 15 secondi, infatti, Monica Rambeau pronuncia le seguenti parole: "C'è una realtà differente che si sta inserendo nella nostra".

Ma l'indizio più grande arriva dalla scritta che compare su schermo, ovvero "Be There For What Comes Next", con la lettera X che lentamente si distacca dalle altre. Negli ultimi giorni si erano diffusi alcuni rumor riguardanti una scena post-credits girata all'ultimo minuto e in molti stanno ipotizzando la presenza di un componente degli X-Men.