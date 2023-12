The Marvels, il regista di Spider-Man Un nuovo universo: 'Bob Iger dice un mucchio di strozzate sul flop'

Per il regista della pellicola Sony, il CEO della Disney avrebbe detto un "mucchio di stronzate" sulle ragioni del flop al box-office di The Marvels.

The Marvels è il peggior incasso di sempre per i Marvel Studios, ma le ragioni dell'insuccesso avanzate da Bob Iger, CEO Disney, non hanno convinto Peter Ramsey, regista di Spider-Man: Un nuovo universo.

Iger, infatti, aveva spiegato che: "The Marvels è stato girato durante il Covid. Non c'era la stessa supervisione del solito sul set, per così dire, dove abbiamo dei dirigenti [che] controllano davvero quello che viene fatto giorno dopo giorno". La spiegazione non ha convinto Ramsey che ha additato tali parole come "un mucchio di sonore stronzate".

Il regista, che ha diretto anche episodi di The Mandalorian e Ahsoka per la Disney, ha poi condiviso la sua convinzione che Iger "debba far vedere di possedere una risposta". Quando un fan ha fatto notare che Thor: Love and Thunder avrebbe potuto avere un po' più di supervisione sul set, Ramsey ha risposto: "Come fai a sapere che non è stata proprio la 'supervisione' a causare ciò che non ti piace?".

The Marvels conclude la sua corsa al box office come peggior incasso della storia dell'MCU

In seguito, ha condiviso la sua opinione: "Non succede nulla in quei film [senza] un sacco di controlli da parte di Feige e co. I problemi della Marvel sembrano essere più profondi".

Un'opinione, quella di Ramsey, che sembra molto condivisibile.