The Marvels: la possibile durata svelata online renderebbe il film il più breve del MCU

Online sembra sia stata svelata la durata del film The Marvels che, se confermata, sarebbe il più breve della storia del MCU.

The Marvels potrebbe essere il film Marvel con la minore durata dell'intero universo cinematografico tratto dai fumetti.

Le nuove indiscrezioni riguardanti l'avventura che vedrà coinvolte Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan sono emerse pochi giorni dopo l'annuncio del posticipo di Dune: Parte 2 al 2024, scelta che ora dà il via libera alla presenza del nuovo tassello del MCU nelle sale IMAX.

La possibile durata del film

Alcuni tweet sostengono che The Marvels, ideato come sequel del film con star Brie Larson e continuazione della serie con Iman Vellani, durerà 1 ora e 38 minuti compresi i titoli di coda, 93 minuti senza.

Attualmente nel MCU i titoli più brevi sono L'incredibile Hulk e Thor: The Dark World, entrambi a quota 1 ora e 52 minuti.

L'avventura delle supereroine, che dovrebbe avere meno legami con gli altri personaggi e mondi del MCU, sembra però destinato ad avere una struttura narrativa più leggera.

The Marvels, il nostro commento al trailer tra convinzioni e speranze

Il film

The Marvels è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik (Loki) e Zeb Wells (il fumetto Amazing Spider-Man).

Sul grande schermo si scoprirà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel.

The Marvels, il nostro commento al trailer tra convinzioni e speranze

Nel cast del film ci sono anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che nel film appariranno anche Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo.

Il film dovrebbe arrivare nei cinema italiani l'8 novembre.