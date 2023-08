The Marvels: il nuovo teaser è dedicato alla nemica delle supereroine

Un nuovo teaser del film The Marvels regala qualche scena inedita del film, concentrandosi sulla villain della nuova avventura del MCU.

L'8 novembre arriverà nelle sale italiane The Marvels e un nuovo teaser mette al centro dell'azione la villain interpretata da Zawe Ashton.

Le tre supereroine - interpretate da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - saranno infatti alle prese con Dar-Benn, una Kree rivoluzionaria che sembra in grado di metterle molto in difficoltà.

Il nuovo tassello del MCU

The Marvels, secondo quanto dichiarato in precedenza da un comunicato di Marvel Studios, è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik (Loki) e Zeb Wells (il fumetto Amazing Spider-Man).

Sul grande schermo si scoprirà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel.

The Marvels, il nostro commento al trailer tra convinzioni e speranze

Nel cast del film ci sono anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che nel film appariranno anche Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo.