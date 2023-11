The Marvels: i flashback degli Avengers e il ritorno della Valchiria di Tessa Thompson nel final trailer

Iron Man, Captain America e altri Avengers originali ricompaiono nel final trailer di The Marvels, ma solo in versione flashback, il film con Brie Larson sarà nei cinema da domani.

Quando manca solo un giorno all'arrivo di The Marvels nei cinema italiani, ecco che Marvel Studios lancia un final trailer da urlo costellato di flashback degli Avengers originali che conferma, inoltre, la presenza della Valchiria di Tessa Thompson.

Nel trailer vediamo Carol Danvers in azione, ma c'è spazio per alcuni flashback in cui rivediamo l'Iron Man di Robert Downey Jr. e il Captain America di Chris Evans, mentre la voce fuori campo di Nick Fury (Samuel L. Jackson) dice: "Eroi, è un concetto vecchio stile, ma il mondo può ancora usarli".

Verso la fine del trailer, Valchiria di Tessa Thompson fa la sua apparizione mentre è intenta a parlare con Captain Marvel e le dice "Puoi resistere senza stare da sola".

Valchiria è apparsa per la prima volta in Thor: Ragnarok del 2017. Tessa Thompson ha poi rivestito il ruolo altre due volte, in Avengers: Endgame (2019) e Thor: Love and Thunder (2022).

Di cosa parla The Marvels

Il sequel di Captain Marvel segue Carol Danvers, alias Captain Marvel, mentre reclama la sua identità dai tirannici Kree e si vendica dell'Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la inviano in un anomalo tunnel spaziale, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, il Capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo sotto il nome di The Marvels.

TNel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nia DaCosta dirige il film prodotto da Kevin Feigee. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Nia DaCosta, Megan McDonnell ed Elissa Karasik.