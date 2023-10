The Marvels: la durata ufficiale segna un nuovo record per l'MCU

Manca ormai davvero pochissimo all'arrivo nelle sale del prossimo film del Marvel Cinematic Universe, che già ha registrato un record per lo studio.

The Marvels stabilirà ufficialmente un nuovo record per il Marvel Cinematic Universe grazie alla conferma da parte della Disney della durata ufficiale del prossimo film.

Tramite l'inserzione del film sul sito di AMC, è stato confermato ufficialmente che il sequel di Captain Marvel durerà 1 ora e 45 minuti, battendo il record de L'incredibile Hulk e Thor: The Dark World (1 ora e 52 minuti) come film del MCU più breve mai realizzato. La conferma della Disney fa seguito a quanto riportato dagli addetti ai lavori sulla durata, che è di 19 minuti inferiore a quella di Captain Marvel, che durava 2 ore e 4 minuti.

Brie Larson vicina all'addio?

The Marvels non ha certo avuto una vita produttiva facile, anzi: la star Brie Larson, secondo le recenti indiscrezioni, potrebbe decedere di abbandonare il ruolo di Captain Marvel per le critiche di certo fandom tossico.

Il co-protagonista Samuel L. Jackson, che tornerà a vestire i panni di Nick Fury dopo Secret Invasion, ha difeso la Larson sulla stampa, definendo "incels" i critici di lei e del film a conduzione femminile, mentre ha esaltato l'azione e la trama del prossimo capitolo della storia.

The Marvels, gli eventi del film avranno un impatto diretto sulle pellicole degli Avengers?

Captain Marvel all'epoca conquistò il botteghino con oltre 1,13 miliardi di dollari. Sebbene i numeri del weekend di apertura del sequel impallidiscano rispetto all'originale, The Marvels dovrebbe comunque incassare tra i 70 e gli 80 milioni di dollari a livello nazionale nei primi tre giorni di programmazione.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è stato realizzato con un budget lordo di 275 milioni di dollari, come confermato dalla Disney.