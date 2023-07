The Marvels, diamo un'occhiata ai Funko Pop del film; nuovo trailer in arrivo?

Ecco le immagini dei Funko Pop di The Marvels, in attesa di vedere il trailer del film con protagonista Brie Larson.

In attesa di vedere le prime immagini di The Marvels nel trailer, sono state pubblicate le foto ai Funko Pop dei principali personaggi del sequel di Captain Marvel. Nel post sono presenti Captain Marvel, Photon, Ms. Marvel e Nick Fury che tengono in mano quello che sembra essere un piccolo Flerken. Il principe Yan dovrebbe essere il marito di Carol Danvers mentre Dar-Benn è il villain.

Inoltre, nelle notizie correlate al post si segnala che il prossimo trailer di The Marvels dovrebbe essere connesso all'uscita nelle sale di La casa dei fantasmi il prossimo 28 luglio. Sarà davvero così? Nel frattempo potete ammirare le versioni Funko Pop dei personaggi principali del nuovo capitolo MCU su Captain Marvel.

Nel sequel di Captain Marvel, The Marvels, troviamo Carol Danvers (Brie Larson), Khamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) scambiarsi il ruolo ogni volta che sono costrette ad usare i loro poteri e fare squadra.

Nel cast del film anche Samuel L. Jackson, Zawe Ashton e Park Seo-joon. Diretto da Nia DaCosta, The Marvels uscirà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 8 novembre.