The Marvels, la descrizione del filmato mostrato al D23

Dovremo aspettare ancora un annetto prima di vedere The Marvels al cinema, ma al D23, la convention ufficiale interamente dedicata al mondo Disney, è stato mostrato in anteprima un primo filmato proveniente dalla pellicola con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, e oggi ve ne forniamo la descrizione.

Purtroppo il footage di The Marvels non è ancora stato diffuso in via ufficiale dai canali Marvel e Disney, ma grazie alle descrizioni dei presenti all'evento (come questa riportata da Comicbook), possiamo farci un'idea di cosa vedremo sullo schermo.

Se vi siete chiesti, infatti, cosa può essere accaduto dopo il season finale di Ms. Marvel (in cui, ricordiamo, abbiamo visto uno scambio improvviso tra la Kamala Khan di Iman Vellani e la Carol Danvers di Brie Larson), ora siete in procinto di scoprirlo, almeno parzialmente.

Come si legge nella descrizione del video "Monica (Teyonah Parris) sta comunicando con Nick Fury (Samuel L. Jackson), che si trova nello spazio. A un certo punto, avviene il cambio con Kamala (Iman Vellani). Subito dopo ci viene mostrata Carol (Brie Larson) nella camera di Kamala [come accaduto nella scena post-credit di Ms. Marvel]. Si vede la famiglia di Kamala. Ora Monica e Carol sono entrambe a casa di Kamala, cercando la ragazza, che invece sembra essere finita in compagnia di Goose dopo essersi scambiata con Carol. Kamala afferma 'Siamo una squadra, adesso'. Monica risponde 'No' e Carol allo stesso tempo 'Non siamo una squadra'. È un momento molto carino. Parte un brano dei Beastie Boys".

Come sarà avvenuto tutto questo e cosa comporterà lo scopriremo tuttavia solamente a luglio 2023, quando Ms. Marvel arriverà nelle sale.