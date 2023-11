The Marvels: Captain Marvel e Monica Rambeau ai ferri corti nella nuova clip

I Marvel Studios hanno diffuso in streaming una nuova clip ufficiale di The Marvels in cui vediamo i personaggi di Brie Larson e Teyonah Parris incontrarsi diversi anni dopo Captain Marvel uscito nel 2019.

Nella clip, vediamo Captain Marvel chiamare Monica con il nomignolo che usava quando era una bambina, ovvero Captain Trouble, ma Monica le risponde con una certa freddezza, segno che il periodo di lontananza e soprattutto l'assenza di Carol negli anni in cui la madre di Monica si è ammalata e poi è morta (come visto in WandaVision), ha inciso parecchio sul deterioramento del loro rapporto.

Di cosa parla The Marvels?

In The Marvels, che si è rivelato essere il progetto dell'MCU più costoso dopo i film sugli Avengers, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, dovrà farsi carico del peso di un universo destabilizzato.

Marvel in crisi: tra il probabile recast di Jonathan Majors, i timori su The Marvels e il disastro She-Hulk

Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli del capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio dovrà fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo.

The Marvels uscirà nelle sale italiane l'8 novembre.