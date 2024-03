The Marvels: le attrici non sapevano che Bestia degli X-Men fosse nel film

Il pubblico è rimasto scioccato quando ha scoperto che la scena post-credits di The Marvels includeva il primo sguardo agli X-Men nel MCU, nella fattispecie con il personaggio di Bestia, e non è stato l'unico. Anche le attrici del film non sapevano della sua presenza.

Infatti, Teyonah Parris, che era addirittura presente nella scena con Bestia, non sapeva che sarebbe stato presente nel film. L'ha scoperto mentre guardava il film al cinema, proprio come tutti gli altri.

Secondo quanto dichiarato da Parris in una recente intervista a Entertainment Tonight, quando ha girato la scena post-credits di The Marvels, Bestia era semplicemente un normale medico. Alla Parris non è stato nemmeno detto che c'era la possibilità che si trattasse di un cameo o di una sorpresa:

"Sono anche impazzita [vedendo Bestia alla fine di The Marvels] perché ho pensato: 'Aspetta un attimo! Non è quello con cui ho girato!'. E non ne avevo idea finché non è arrivato nelle sale... Quando abbiamo girato, si trattava di un attore molto gentile, molto simpatico, vestito con un camice da laboratorio. Sembrava un normale dottore. Nessuno mi ha detto: 'A proposito, questa sarà una piccola sorpresa'. Non ne avevo la minima idea. L'ho scoperto insieme a tutti gli altri".

Non è chiaro perché la Marvel abbia tenuto nascosto a Parris questo dettaglio, ma è possibile che si sia trattato di un tentativo di mantenere il segreto sull'inclusione degli X-Men in The Marvels fino all'anteprima.

