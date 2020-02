The Marvelous Mrs. Maisel, la terza stagione doppiata in italiano su Prime Video!

Dal 7 febbraio 2020 torna The Marvelous Mrs Maisel su Amazon Prime Video: disponibile la terza stagione completamente doppiata in italiano!

The Marvelous Mrs Maisel sbarca oggi in streaming su Amazon Prime Video nel catalogo di febbraio 2020 con la terza stagione finalmente doppiata in italiano, che farà felici tutti gli appassionati della serie tv di Amy Sherman Palladino!

La sinossi ufficiale della terza stagione della serie La fantastica signora Maisel anticipa:

Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno. Joel è in difficoltà nell'aiutare Midge e allo stesso tempo perseguire i suoi sogni. Abe si butta in una nuova missione e Rose comprende di avere lei stessa dei talenti.

The Marvelous Mrs. Maisel è la serie vincitrice di otto Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe incluso il premio Best TV Series - Comedy, cinque Critics' Choice Award tra cui Best Comedy Series, due PGA Award, un WGA Award, e un Peabody Award. La serie, creata da Amy Sherman e prodotta da Daniel Palladino, è da entrambi anche scritta e diretta e vanta nel cast l'attrice premiata agli Emmy e ai Golden Globe Rachel Brosnahan, il vincitore di un Golden Globe e tre Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di un Emmy Alex Borstein, l'attrice nominata a un Emmy Marin Hinkle, e con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

