Amazon ha presentato il catalogo di febbraio 2020 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo Hunters con Al Pacino, la serie prodotta dal premio Oscar Jordan Peele e la terza stagione doppiata di The Marvelous Mrs Maisel. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand. Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a febbraio 2020.

Hunters

L'attesissima serie Hunters, creata da David Weil con protagonista Al Pacino e prodotto dal premio Oscar Jordan Peele, sarà disponibile in tutto il mondo da Venerdì 21 Febbraio 2020. Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. L'eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida. La serie vede nel cast tra gli altri Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.

Al Pacino nella serie TV Hunters

Hunters, prodotto dagli Amazon Studios, da Monkeypaw Productions di Jordan Peele e da Sonar Entertainment, è stata creata da David Weil che ha partecipato anche come produttore esecutivo e come co-showrunner al fianco di Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot e sarà lui stesso il produttore esecutivo. Produttori esecutivi della serie sono anche Win Rosenfeld di Monkeypaw Productions; Nelson McCormick; Tom Lesinski di Sonar Entertainment.

The Marvelous Mrs. Maisel

Dopo la riconferma nella recente "stagione dei premi" con vittorie e nomination ai Golden Globe, ai SAG Award e agli Emmy 2019 la terza stagione de La fantastica signora Maisel arriva su Prime Video anche nella versione doppiata in italiano. Nella terza stagione Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è glamour, ma anche frustrante, e imparano una lezione sul mondo dello spettacolo che non dimenticheranno mai. Joel fatica a sostenere Midge e, nel contempo, inseguire i propri sogni. Abe intraprende una nuova missione e Rose si accorge di avere doti innate.

La fantastica signora Maisel 3, recensione: Il mondo di Midge sempre più grande

All or Nothing: the Philadelphia Eagles

È trascorsa una stagione dalla prima vittoria del Super Bowl e a Philadelphia le aspettative sono di nuovo alte. Carson Wentz, l'attaccante Pro Bowl Zach Ertz e i coraggiosi difensori Malcolm Jenkins, Fletcher Cox e Brandon Graham daranno il massimo per riportare il Trofeo Lombardi a Philadelphia, dove gli Eagles non sono solo una squadra... sono un modo di vivere. All Or Nothing: The Philadelphia Eagles sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 7 Febbraio 2020 in versione originale e sottotitolata.

Altre serie tv disponibili:

Riverdale - la terza stagione dall'1 Febbraio

The Bold Type - la seconda stagione dal 3 Febbraio

Pequeñas Coincidencias - la seconda stagione dal 15 Febbraio

Film e docu-serie disponibili

Novità in arrivo per Amazon!

Amazon ha annunciato tre nuovi show Amazon Original italiani nel corso dell'evento Prime Video presents, ospitato il 23 Gennaio all'Hotel de la Ville di Roma. Hanno preso parte all'evento celebrità italiane tra cui Carlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo. La serie tv comedy Vita da Carlo con Carlo Verdone, i documentari Ferro di cui è protagonista la star internazionale della musica italiana Tiziano Ferro e Dinner Club, con lo chef stellato Carlo Cracco, segnano un altro passo nel crescente investimento di Amazon Prime Video nella produzione televisiva italiana.

Benedetta follia: Carlo Verdone in una scena del film

Inoltre è stata rivelata la la data di debutto di Celebrity Hunted per il 13 Marzo oltre al titolo ufficiale e la protagonista di Bang Bang Baby, la prima serie fiction italiana Amazon Original. Si tratta di un crime ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta che racconta la storia di Alice - interpretata dal giovane talento Arianna Becheroni - un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione mafiosa, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre. Creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, per gli Amazon Studios, le riprese di Bang Bang Baby inizieranno nei prossimi mesi del 2020.

Altre novità nel futuro di Amazon

Arriva un accordo "first look" con gli attori e produttori Gael García Bernal (Mozart in the Jungle) e Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) per la produzione di serie TV. Il duo è già al lavoro su un progetto ancora untitled su Cortés e Montezuma, un a serie limitata della durata di quattro ore che annovera come protagonista e produttore esecutivo Javier Bardem e prodotta da Amazon Studios e da Amblin Television.

Quantico: Priyanka Chopra nell'episodio America

Citadel sarà una saga "multi-serie" che avrà diverse ambientazioni quella messicana, quella indiana e quella italiana e sarà prodotta dai fratelli Russo. La parte italiana verrà co-prodotta da Amazon Studios e Cattleya. Nella serie madre ambientata negli Stati Uniti i protagonisti saranno Priyanka Chopra Jonas (Quantico) e Richard Madden (Bodyguard).

Arriva un accordo con il pluripremiato regista e sceneggiatore Steve McQueen per la produzione di nuovi contenuti esclusivi per Amazon Prime Video: come parte dell'accordo anche la serie entrata ora in produzione intitolata Last Days e la mini-serie Small Axe che sarà disponibile negli Stati Uniti nel 2020.

Arriva la serie Jack Reacher, basata sui romanzi best seller di Lee Child prodotta da Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, la serie sarà scritta da Nick Santora (Scorpion, Prison Break), che sarà produttore esecutivo e showrunner. La prima stagione sarà basata sul primo romanzo di Jack Reacher, "The Killing Floor".