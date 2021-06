The Mandalorian: l'uscita della stagione 3 ritardata fino a fine 2022?

Vari problemi produttivi potrebbero far slittare l'uscita della terza stagione di The Mandalorian a fine 2022, ma a dicembre arriverà The Book of Boba Fett a intrattenere i fan.

Il rumor che circola in casa Disney non renderà felici i fan. Secondo le ultime anticipazioni, The Mandalorian 3 potrebbe non approdare su Disney+ prima della fine del 2022. Questo perché le riprese non inizieranno prima della fine del 2021 o addirittura inizio 2022.

The Mandalorian 2: Il Mandaloriano e Boba Fett nel settimo episodio

Secondo Collider, il ritardo nella lavorazione di The Mandalorian 3 è dovuto a diversi fattori. Uno riguarda il fatto che i sound stages usati dallo show sono attualmente occupati dall'equipe di Obi-Wan Kenobi limited series.

Un altro motivo è legato al nuovo impegno lavorativo della star Pedro Pascal, nel cast dell'atteso adattamento seriale per HBO del videogame The Last of Us. Lo stesso Pascal, apparso in un episodio di Actors on Actors, ha confermato che l'inizio delle riprese di The Mandalorian 3 è ancora lontano.

Sempre parlando dell'universo di Star Wars, Collider conferma, invece, che le riprese della serie spinoff The Book of Boba Fett si sono concluse e lo show dovrebbe uscire, come previsto, a dicembre su Disney+. Lo spinoff è stato definito "la stagione di The Mandalorian 2.5" il che potrebbe permettere ai fan di The Mandalorian di non prendersela troppo per il ritardo nell'uscita dei nuovi episodi.

The Mandalorian 2, il significato del finale di stagione: l'ultimo capitolo del libro

The Book of Boba Fett vede il ritorno di Temuera Morrison nel ruolo del cacciatore di taglie spaziale preferito dai fan, avvistato l'ultima volta dai fan di Star Wars durante la scena post-credits del finale della seconda stagione di The Mandalorian. La serie sarà prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni.

The Book of Boba Fett andrà avanti a inizio del 2022, con Obi-Wan Kenobi e la serie prequel di Rogue One su Cassian Andor potenzialmente pronti a uscire a metà dell'anno, e la terza stagione di The Mandalorian che concluderà l'annata su Disney+. Potrebbe davvero essere un anno di Star Wars TV, alternato alle serie del Marvel Cinematic Universe, sembra che Disney+ avrà una fornitura costante di contenuti originali di grandi franchise da trasmettere in streaming durante tutto l'anno, per la gioia degli abbonati.