The Mandalorian: il video leaked del teaser trailer della serie di Star Wars

The Mandalorian, la serie presentata alla Star Wars Celebration, potrebbe presto avere un teaser trailer ufficiale, ma online per ora è apparsa una versione leaked. Il progetto live-action debutterà il 12 novembre su Disney+ e il video, per ora non condiviso da Lucasfilm, permette di scoprire qualche dettaglio dell'atmosfera e della trama degli episodi.

Il teaser trailer di The Mandalorian è accompagnato dalla voce del personaggio interpretato da Werner Herzog che dichiara: "L'impero migliora ogni sistema che tocca. Sicurezza, prosperità, pace. Confrontate il dominio imperiale con quanto sta accadendo ora. Guardate fuori. Vedo solo morte e caos".

Il video mostra inoltre Kara Dune, interpretata da Gina Carano, impegnata in alcuni combattimenti. Giancarlo Esposito, che dovrebbe avere un ruolo da villain, sembra poi determinato a seminare morte e distruzione.

Il teaser della serie di Star Wars regala anche sequenze in cui appaiono droidi, inseguimenti nello spazio, lotte contro gli Stormtrooper e il ritorno dei jawa.

Gli otto episodi sono stati diretti da Jon Favreau, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

Pedro Pascal sarà il pistolero solitario che viaggia fino ai confini della galassia, e tra gli interpreti ci saranno Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.