The Mandalorian è la serie tv più piratata del 2020

TorrentFreak ci rivela le serie più piratate del 2020, in testa alla classifica illegale si piazza la serie DCisney+ The Mandalorian, seguita dallo scatenato The Boys e da Westworld.

Lo show Disney+ The Mandalorian strappa il record detenuto per anni da Il trono di spade imponendosi come serie tv più piratata del 2020. Questo secondo i dati forniti da TorrentFreak "basati su varie fonti, incluse statistiche riportate dai trackers di BitTorrent".

The Mandalorian: il protagonisti in una scena della serie Disney+

Nel 2019, con l'arrivo della prima stagione su Disney+, The Mandalorian è stata la terza serie più pirata dell'anno sempre secondo TorrentFreak, ma grazie alla 'Baby Yoda mania' e alle ottime critiche riservate alla serie ispirata all'universo di Star Wars, il successo dello show è ormai totale.

Scorrendo la classifica di TorrentFreak, alle spalle di The Mandalorian si posizione l'irriverente serie Amazon Prime Video The Boys, seguita da Westworld al numero tre, da Vikings al numero quattro e dallo show CBS Star Trek: Picard, quinto. A seguire Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, The Arrow e The Flash. Va specificato, però, che il sondaggio di TorrentFreak si basa principalmente sul traffico registrato su BitTorrent, che rappresenta solo una frazione della pirateria online la quale include altri servizi di streaming illegale.

The Mandalorian 2, il significato del finale di stagione: l'ultimo capitolo del libro

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. Di recente Disney e Lucasfilm hanno annunciato la messa in produzione di una nuova serie spinoff, The Book of Boba Fett, che anticiperà l'arrivo della terza stagione di The Mandalorian.