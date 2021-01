The Mandalorian 2: Rosario Dawson svela come è diventata Ahsoka Tano (VIDEO)

La star di The Mandalorian 2, Rosario Dawson, ha raccontato come è stato il processo di trasformazione in Ahsoka Tano, la Jedi Padawan di Anakindi Skywalker apparsa in The Mandalorian: ecco il video della trasformazione.

The Mandalorian 2 si è conclusa da poco, ma presto in streaming su Disney+ arriveranno altre serie dedicate al mondo di Star Wars, come quella su Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson nella serie dedicata a Din Djarin che ha svelato come ha fatto a trasformarsi nel Jedi Padawan nel video che potete vedere di seguito.

La star Rosario Dawson ha recentemente utilizzato Twitter per condividere il dietro le quinte della trasformazione in Ahsoka Tano, ringraziando chi ha realizzato tutto il lavoro: "Buon #AhsokaTanoDay! Grazie @Ashley_Eckstein per aver dato vita ad Ashoka per tutti noi. È uno dei più grandi onori e privilegi della mia vita condividere questo straordinario personaggio con il mondo al tuo fianco."

Rosario Dawson ha affascinato il pubblico di The Mandalorian con la sua interpretazione di Ahsoka Tano, uno dei personaggi che i fan di Star Wars hanno amato di più in questi anni. L'ex Padawan di Anakin Skywalker è apparsa nel 2008, in The Clone Wars, il primo film d'animazione della saga, ma all'epoca il pubblico non aveva molto gradito la resa del personaggio. Stavolta, invece, grazie al duro lavoro del team di The Mandalorian, finalmente la Jedi ha avuto la sua rivincita.

La futura serie tv dove Rosario Dawson sarà protagonista, Star Wars: Ahsoka, seguirà il personaggio reso famoso in Star Wars: The Clone Wars e dovrebbe collegarsi sia a The Mandalorian che all'imminente Star Wars: Rangers of the New Republic.