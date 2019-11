The Mandalorian, i provini per la serie sono stati davvero misteriosi, tanto che all'inizio nemmeno gli attori sapevano per che serie o che parte stessero recitando.

The Mandalorian, il processo di casting e i provini per la serie di Disney+ non deve essere stato dei più semplici, considerando il fatto che agli attori non era stato indicato né titolo della serie, né il ruolo preciso per cui avrebbero dovuto fare il provino...

A raccontarlo è Emily Swallow, l'attrice interprete del personaggio noto come The Armorer - l'enigmatica leader della comunità segreta mandaloriana che dimora nei bunker sotterranei e forgia le armi dei guerrieri - che rivela al magazine Vanity Fair come si sono svolti i provini per lo show.

"Hanno mantenuto un profilo sorprendentemente basso. Non sapevo nemmeno con certezza per che serie stessi facendo l'audizione. Non c'erano stati annunci ufficiali al riguardo, all'epoca, sul fatto che si trattasse di una serie di Star Wars. Aveva un nome in codice, e il mio agente mi disse 'Crediamo che abbia qualcosa a che fare con Star Wars, ma il direttore dei casting non ci ha né confermato, né negato la cosa'".

Il copione fornito all'attrice per il provino recava un titolo, "Progetto senza titolo dal grosso budget".

E riguardo al suo personaggio, quello che avrebbe dovuto interpretare nello show se avesse passato il provino, le dissero sei semplici parole: "Leader. Forte. Zen, ma con autorità".

"Le poche informazioni che avevo in merito consistevano nel fatto che fosse la leader di questa gente, e che fosse sicura di essere in una posizione in cui avrebbe potuto godere del loro rispetto. Uno degli aspetti più divertenti per me è stato recitare credendo in questa autorità, fidandomi del fatto che ne fosse in possesso, senza che però venisse enfatizzata".

Nei paesi dove è attivo il servizio, un nuovo episodio di The Mandalorian è disponibile ogni venerdì su Disney+.