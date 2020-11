The Mandalorian: perché il protagonista non si toglie mai l’elmo?

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata della serie

Uno dei misteri più affascinanti di The Mandalorian riguarda la questione dell'elmo, e perché il protagonista rifiuta di toglierlo. Il sito GamesRadar si è interrogato in merito, tirando in ballo la presunta incompatibilità tra quanto mostrato nella serie e la mitologia più vasta di Star Wars. Din Djarin sostiene infatti che parte del credo mandaloriano richieda di non togliere mai l'elmo (o farselo rimuovere da terzi), ma nelle serie animate, ambientate prima e dopo l'ascesa dell'Impero, ci sono dei Mandaloriani che vanno in giro a volto scoperto.

The Mandalorian 1x08, la recensione: puro credo starwarsiano

Un primo piano del mandaloriano

La possibile spiegazione, stando al sito britannico, è legata a due elementi: l'esistenza di fazioni diverse all'interno della cultura mandaloriana, e il periodo in cui si svolge lo show. Sappiamo infatti che dopo l'ascesa di Palpatine quasi tre decenni addietro i Mandaloriani sono stati perseguitati dall'Impero, e il principio di non rimuovere l'elmo (e l'armatura in generale) sarebbe un residuo di quel periodo, poiché il volto coperto rende più difficile essere colpiti a morte. La cosa viene messa alla berlina nel finale della prima stagione, dove Djarin è ferito e inizialmente si oppone alle cure mediche, ribadendo che nessun essere vivente può vederlo senza elmo. Si lascia convincere solo quando il droide IG-11 risponde "Tecnicamente io non sono vivente".

The Mandalorian, parla Jon Favreau: "La forza della serie è la collaborazione"

The Mandalorian: un'immagine della serie

Ovviamente c'è anche l'aspetto pratico: sebbene in molte inquadrature sia effettivamente Pedro Pascal a indossare l'armatura, a secondo delle esigenze sceniche lo si può sostituire con la controfigura senza troppi problemi (come mostrato nella miniserie che svela il dietro le quinte, Pascal deve comunque ridoppiare tutte le sue battute per motivi tecnici legati alla qualità dell'audio). Per quanto concerne il fattore narrativo, è possibile che la seconda stagione di The Mandalorian approfondisca l'aspetto delle diverse fazioni, dato che prossimamente vedremo per la prima volta in live-action Bo-Katan Kryze, guerriera mandaloriana apparsa in Star Wars: le guerre dei Cloni.