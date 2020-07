The Mandalorian: Pedro Pascal "tradisce" Baby Yoda con Gal Gadot

Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian e villain in Wonder Woman 1984, ha affermato di preferire Gal Gadot come compagna di set rispetto al tanto amato Baby Yoda.

In attesa di rivederlo protagonista in The Mandalorian 2, Pedro Pascal interpreterà il villain in Wonder Woman 1984, il secondo capitolo DC dedicato al personaggio di Diana Prince, a cui dà il volto Gal Gadot che l'attore ha dichiarato preferire al piccolo e dolce Baby Yoda.

Wonder Woman 1984: Pedro Pascal in una scena del film

Durante un'intervista con Entertainment Weekly, Pedro Pascal ha ammesso che il fascino di Gal Gadot resta un gradino più in alto alla dolcezza e tenerezza del suo compagno di avventure Baby Yoda, anche se lo ha comunque apprezzato:

"Sceglierei Gal tra tutte le creature dell'universo. Ma Baby Yoda direi non è male, è un ottimo compagno, abbastanza semplice. Mi fa sentire più alto e meno trasandato".

Quindi, nonostante la bellezza e il magnetismo di Gal Gadot, che tornerà ancora una volta nei panni di Wonder Woman in Wonder Woman 1984, Baby Yoda è comunque entrato nel cuore di Pedro Pascal, che ha capito da subito che il personaggio sarebbe diventato presto uno dei preferiti dai fan di Star Wars:

"Non posso mentire. Avevamo capito quale sarebbe stata la sensazione che il personaggio avrebbe suscitato nei fan. Non ne abbiamo mai parlato come una cosa che sarebbe stata certa, ma dalla prima volta che ho visto il disegno del personaggio ho pensato 'Oh mio Dio, la gente perderà la testa per lui'. Quindi il suo successo non è stata una sorpresa".

Vi ricordiamo che la prima stagione di The Mandalorian è disponibile interamente su Disney +, mentre Wonder Woman 1984 uscirà il 2 ottobre, dopo essere stato posticipato a causa dell'emergenza sanitaria. La seconda stagione di The Mandalorian, invece, è prevista per ottobre, salvo ulteriori modifiche.