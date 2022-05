The Mandalorian, Pedro Pascal: "Il film sembra inevitabile"

Pedro Pascal si sbilancia anticipando la possibilità di un film su The Mandalorian in un futuro prossimo (forse).

La star di The Mandalorian, Pedro Pascal, è intervenuto nel corso della Star Wars Celebration 2022 specificando che a suo parere un film sulla serie dedicata all'universo di Star Wars è inevitabile.

The Mandalorian 2x03: Mando e Baby Yoda in cabina di comando

A Pedro Pascal, che interpreta il protagonista di The Mandalorian, Din Djarin, è stato chiesto quando i fan potranno vedere il suo Mandaloriano sul grande schermo. Sebbene continui a chiarire di non possedere informazioni specifiche sull'eventuale realizzazione di un film, l'attore cileno crede che sia inevitabile a causa del successo della serie.

"Non pensate che sia inevitabile? Non ne ho davvero idea, ma sarebbe un sogno che si avvera", ha detto Pascal. "Non sono certo che altri sogni possano realizzarsi. Forse ne ho fatto il pieno".

Come è stato anticipato nei giorni scorsi, la terza stagione dell'amato spin-off di Star Wars ha già terminato la produzione ed è ora in fase di post-produzione. Con una quarta stagione di The Mandalorian confermata in arrivo dallo stesso regista e produttore Jon Favreau, non sarebbe una sorpresa se la popolare serie si trasferisse sul grande schermo a un certo punto.

The Mandalorian 2, il significato del finale di stagione: l'ultimo capitolo del libro

The Mandalorian vede Pedro Pascal nei panni di un solitario pistolero mandaloriano ai confini della galassia. Prima della nuova stagione, Din Djarin di Pascal era già apparso nello spin-off The Book of Boba Fett. Al momento, Carl Weathers e Giancarlo Esposito sono gli unici membri del cast di ritorno confermati per la terza stagione, con in più l'arrivo del veterano Christopher Lloyd in veste di guest star.