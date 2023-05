The Mandalorian, Pedro Pascal confessa: 'Non sto sempre nell'armatura, sono solo la voce'

In una recente intervista, Pedro Pascal ha confermato quello che i fan di Star Wars sospettavano da tempo: non è sempre lui all'interno dell'armatura di Din Djarin in The Mandalorian.

In attesa di capire quando uscirà la quarta stagione di The Mandalorian, non ancora annunciata in via ufficiale da Disney, Pedro Pascal ha voluto rispondere ai fan che si chiedevano se fosse davvero lui all'interno dell'armatura di Din Djarin durante le riprese dello show. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di The Hollywood Reporter:

The Mandalorian 3: Grogu in una scena del finale

"C'è stato un lungo periodo di sperimentazione, per la maggior parte all'interno dell'armatura, e francamente il mio corpo non era all'altezza del compito. L'ho fatto per quattro mesi. Ci sono stato per un periodo significativo, ma adesso sono soltanto la voce. Questo nuovo escamotage mi ha dato l'opportunità di andare a fare qualcos'altro".

Pedro Pascal ha poi voluto elogiare Brendan Wayne, colui che sta all'interno dell'armatura di Din Djarin, e Lateef Crowder che si occupa degli stunt. Durante le due stagioni precedenti di The Mandalorian, Pedro è stato spesso assente durante le riprese a causa dei suoi impegni in altre produzioni come Wonder Woman 1984 e una rappresentazione teatrale di Re Lear a Broadway. Nonostante ciò, l'attore ha mostrato il suo volto nel finale della prima stagione quando IG-11 gli ha tolto il casco e in un paio di altre occasioni durante la seconda.

Come conferma il nostro commento al finale di The Mandalorian 3, la terza stagione di si è conclusa nel modo più semplice possibile, con Din Djarin che ha adottato formalmente Grogu. Agli spettatori, però, è sembrato un po' poco, considerato che la prossima serie in arrivo, Ahsoka, debutterà ad agosto e non vi sono stati altri riferimenti nel finale.