The Mandalorian 3, Pedro Pascal imbarazzato dall'attenzione delle fan: "Concentratevi su Harry Styles"

Pedro Pascal, durante un'intervista per promuovere The Mandalorian 3, ha parlato dell'attenzione che sta ricevendo da molte fan, confessando di non riuscire a capirne il motivo.

La terza stagione di The Mandalorian, la serie con protagonista Pedro Pascal, è approdata in streaming proprio in questi giorni portando ancora maggiore attenzione sull'attore che non riesce a spiegarsi l'entusiasmo delle fan.

Pedro Pascal, come riportato da Marca, è uno degli attori più ricercati dall'industria cinematografica ed è considerato tra gli uomini più sexy di Hollywood. Ed è proprio su quest'ultimo punto che lo stesso Pascal si è soffermato nel corso di un'intervista rilasciata per promuovere The Mandalorian spiegando che non riesce a capirne il motivo.

"Ma cosa c'è che non va nelle persone a cui piace un vecchio come me?" ha dichiarato con ironia l'attore. "Non capisco, cosa è successo da un punto di vista culturale e come può accadere una cosa del genere. Dovrebbero concentrarsi su Harry Styles, cosa c'è che non va in loro?" ha proseguito Pascal.

La risposta alla domanda di Pedro Pascal non si è fatta attendere e attraverso i social media molti fan hanno chiarito che, qualsiasi sia il pensiero dell'attore, resta in ogni caso un uomo "molto desiderabile".

E voi siete pronti a scegliere? O, come affermato da alcuni fan in risposta ai dubbi dell'attore, non c'è necessità di attuare una scelta?