The Mandalorian, Mando è un papà single alle prese con Baby Yoda nel video fan made

Come sarebbe The Mandalorian in versione mockumentary sull'essere genitori? Questo video con protagonisti Mando e Baby Yoda ce ne dà un'idea piuttosto chiara.

Crescere Baby Yoda, che fatica! Essere genitori non è semplice nemmeno in una galassia lontana lontana come quella di The Mandalorian, e questo video di The Warp Zone (via Nerdist) ce lo illustra alla perfezione.

Noi ridiamo e scherziamo, ma credete che sia semplice per un genitore single come Din Djarin crescere da solo il piccolo pestifero (per quanto adorabile) Baby Yoda?

Beh, magari dopo aver visto questo simpatico filmato in stile mockumentary potreste cambiare idea...

"Ispirati dalla serie di successo di Disney+, abbiamo voluto dare un'occhiata più nel dettaglio a come possa essere fare da genitore a Baby Yoda" si legge nella descrizione ufficiale del video di The Warp Zone "In fin dei conti, Din Djarin è solo un cacciatore che fa del suo meglio per poter arrivare fine mese e crescere questo bambino molto peculiare".

Ecco allora che vediamo Mando alle prese con gli scherzetti (anche quelli meno profumati) del Bambino, con dei clienti decisamente poco gentili durante il suo secondo lavoro (Scusa Mando, ci prepareresti un hamburger con patatine fritte? Grazie!), o con le difficoltà di trovare una baby-sitter che sappia gestire la piccola peste. Ma a fine giornata, per quanto faticosa possa essere stata, basta un sorrisetto o il più piccolo gesto d'affetto da parte del Bambino, che il resto passa in secondo piano.

E come afferma anche Din nel video: "Di tutte le strade che credevo avrei percorso nella mia vita, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Ma dopo averla trascorsa con questo piccoletto, non potrei immaginarla diversamente. Questa è la via".

