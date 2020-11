The Mandalorian: decorazioni e maglioni natalizi tra le novità Mando Mondays della terza settimana

Il terzo appuntamento Mando Mondays, dedicato ai prodotti di The Mandalorian, regala delle idee perfette per le festività natalizie.

The Mandalorian 2 è ritornato sugli schermi di Disney+ e il terzo appuntamento dei Mando Mondays - il nuovo programma globale di lancio di prodotti, giochi e libri che ogni lunedì fino al 21 dicembre svelerà le novità dedicate alla serie - presenta numerosi gadget che faranno impazzire i fan come il maglione natalizio, le decorazioni, un nuovo Funko Pop! e un adorabile peluche del Bambino nella sua culla. Non mancano poi nuove action figure di Hasbro e il peluche de Il Bambino con testa mobile di Mattel.

Ogni lunedì fino al 21 dicembre i fan potranno scoprire le ultime novità dei Mando Mondays consultando la pagina https://www.facebook.com/StarWars.it e partecipare alle conversazioni social tramite l'hashtag #MandoMondays. Molti prodotti sono già disponibili presso alcuni dei principali rivenditori globali, tra cui www.shopDisney.it e www.amazon.it/starwars.

Tra i prodotti disponibili da oggi ci sono il peluche piccolo del Bambino nella culla (30.90€ su ShopDisney e nei Disney Store), la decorazione da appendere che ritrae Baby Yoda (21€ su Shop Disney e nei Disney Store), la riproduzione Remnant Trooper di Hasbro (24.99€), l'elmo elettronico (139.99 €, disponibile da aprile 2021), il Funko Pop! The Child with Egg Canister (35€), il peluche Il Bambino Roto Head d Mattel (39.99€), la felpa da donna H&M (19.99€), la giacca con cappuccio e il maglione natalizio disponibili su EMP (59.99€), il cappello e il berretto (24.99€ e 9.99€), il gioco Star Wars: Unlock the Escape (34.99€), e tre modelli di t-shirt da uomo in vendita da OVS (14.95€).

The Mandalorian: gioco "Unlock the Escape"

The Mandalorian: t-shirt da uomo

The Mandalorian: peluche Il Bambino nella culla

The Mandalorian: decorazione natalizia

The Mandalorian: maglione natalizio

The Mandalorian: Giacca con Cappuccio Il Bambino

The Mandalorian: Cappello Baby Yoda

The Mandalorian: berretto Star Wars

The Mandalorian: Funko POP! The Mandalorian Child with Canister

The Mandalorian: Elmo Elettronico The Black Series

The Mandalorian: Remnant Trooper The Black Series di Hasbro

The Mandalorian: Peluche Roto Head Il Bambino

The Mandalorian: felpa donna girocollo H&M

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio nell'attesissima seconda stagione qui potete vedere The Mandalorian 2 in streaming.