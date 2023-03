The Mandalorian: chi è il leader della Nuova Repubblica nella serie Star Wars?

Il terzo episodio della Stagione 3 di The Mandalorian ci ha mostrato per la prima volta da vicino gli effetti della riorganizzazione della Nuova Repubblica dopo la caduta dell'Impero di Palpatine.

Dato che gli eventi della trilogia sequel si svolgono 30 anni dopo Il ritorno dello Jedi, quel poco che sappiamo sulle origini della Nuova Repubblica è contenuto nel romanzo Bloodline, di Claudia Gray.

La Nuova Repubblica cercò di evitare di ripetere gli errori del passato, tra cui, ma non solo, la rotazione della capitale ogni pochi anni. Detto questo, dopo una guerra durata essenzialmente due decenni contro l'Impero di Palpatine, era naturale che l'Alleanza Ribelle si trasformasse nel governo della Nuova Repubblica. Non fu quindi una sorpresa che Mon Mothma diventasse il leader della Nuova Repubblica dopo la caduta dell'Impero. Mon Mothma era stata senatrice sia durante la Repubblica che durante l'Impero Galattico, anche se aveva iniziato ad assistere le cellule ribelli non appena queste iniziarono a formarsi. Dopo il massacro di Ghorman, Mon Mothma si oppose apertamente all'Impero.

The Mandalorian 3, Pedro Pascal imbarazzato dall'attenzione delle fan: "Concentratevi su Harry Styles"

Leader di tutto rispetto all'epoca della Ribellione, Mon Mothma era una scelta ovvia per guidare la Nuova Repubblica. Pochi giorni dopo la caduta dell'Impero in seguito alla Battaglia di Endor, Mon Mothma iniziò ad articolare la formazione di una nuova Repubblica con l'aiuto di alleati fidati come Leia. Il Senato fu ricostruito su Chandrila, il pianeta natale di Mon Mothma, che divenne così la prima capitale della Nuova Repubblica. Ironia della sorte, Chandrila è il luogo in cui è nato il futuro Leader Supremo del Primo Ordine Kylo Ren/Ben Solo. Mon Mothma divenne quindi il primo Cancelliere della Nuova Repubblica.