The Mandalorian, Jon Favreau già a lavoro per la seconda stagione!

The Mandalorian è una serie tv tratta dalla saga di Star Wars e il suo ideatore, Jon Favreau, afferma di essere già a lavoro per la seconda stagione, anche se la prima non è ancora andata in onda.

La serie sarà trasmessa dalla nuova piattaforma di Disney+ il prossimo autunno, raccontando una storia ambientata cinque anni dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, nei meandri esterni della galassia.

Collider conferma che, durante una recente intervista avvenuta alla presentazione de Il Re Leone, Favreau ha confermato che è attualmente nel mezzo della lavorazione per la seconda stagione di The Mandalorian: "Continuo a essere immerso sempre di più nell'orbita di Disney, ma per fortuna le cose su cui sta lavorando sono le cose che amo. Volevo fare uno show televisivo su Star Wars come The Mandalorian e loro sono stati molto disponibili. Ho persino scritto quattro episodi prima ancora che venissi assunto perché ero eccitato come un fan di vedere quali potrevano essere queste storie e vedere se erano interessati a fare ciò che mi piaceva. E stamattina stavo davvero scrivendo la seconda stagione prima di venire qui. "

The Mandalorian sarà una serie tv particolare, in quanto Favreau e il suo team hanno utilizzato la tecnologia VR simile a come fatto per Il Re Leone, per essere in grado di rendere gli effetti visivi che ci saranno in ​​tempo reale: "Abbiamo realizzato una produzione live-action, utilizzando il motore di gioco Epic per realizzare effetti visivi all'interno della macchina da presa. Quindi, se avessi potuto visitare il set, avresti visto un palco completamente coperto da video-wall e noi eravamo lì a filmare i personaggi in primo piano, e spesso in blu o in versioni digitali complete di background con Parallax."

Il set di The Mandalorian 2, come spiega Jon Favreau, è già in pre-produzione anche se gli attori non sono ancora pronti per poter girare, il lavoro da fare per poter essere pronti in tempo è davvero tanto, soprattutto per via dell'utilizzo di queste tecnologie avanzate.

La prima stagione di The Mandalorian arriverà il prossimo novembre sulla piattaforma. Nel cast degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate saranno Jon Favreau, autore anche del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.