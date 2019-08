The Mandalorian, Jon Favreau: "Mostrerà un lato più dark ed eccentrico di Star Wars"

The Mandalorian sarà la serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars realizzata da Jon Favreau e il regista ha ora rivelato qualche nuovo dettaglio in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Il progetto è destinato a Disney+ e il filmmaker ha spiegato che per The Mandalorian è stata usata una tecnologia e delle tecniche sviluppate anche grazie al lavoro compiuto per portare sul grande schermo Il Re Leone, in modo da poter utilizzare set virtuali e portare in vita ambientazioni e spazi realistici.

Jon Favreau ha ricordato come George Lucas, in occasione della produzione dei film prequel della trilogia originale di Star Wars, è stato il primo a realizzare dei personaggi completamente creati in digitale, contribuendo a far compiere dei passi in avanti alla tecnologia utilizzata nel mondo del cinema.

Il filmmaker ha poi raccontato: "Ogni film è un puzzle e c'è una certa libertà come narratore se si lavora in un ambiente vero, ha degli effetti su di te e sulle altre persone". Jon ha poi aggiunto: "Il modo in cui lavoro e le storie che sto raccontato sono delineate in modo specifico verso quello che la tecnologia offre, quindi non potrei girare Episode IX usando quegli strumenti. Se prestate attenzione c'è un certo aspetto che ha il protagonista di The Mandalorian, c'è una dimensione che deve avere una nave spaziale, c'è una proporzione che deve allinearsi con quella della trilogia originale. Sto cercando di evocare l'estetica non solo della trilogia originale, ma anche del primo film. Non solo del primo film ma anche del primo atto del primo film. Come era la situazione su Tatooine? Che cosa accadeva in quella cantina? Quello che mi ha affascinato fin da bambino e amo l'idea di un lato di Star Wars più dark, eccentrico, l'aspetto Mad Max di Star Wars".

Il regista ha quindi confermato che aveva scritto quattro episodi ancora prima di raggiungere un accordo con la Disney: "Volevo realizzare questa serie ma solo se volevano portare in vita la versione che desideravo". Jon ha sottolineato che stava pensando all'idea di realizzare un progetto ambientato nel mondo di Star Wars fin dal momento in cui Disney ha ottenuto i diritti della saga, riuscendo poi a diventare un produttore esecutivo dello show e autore anche se stava lavorando a Il Re Leone.

Favreau ha quindi concluso spiegando che il progetto permette di raccontare una storia dalla portata più ampia rispetto a quella tipica delle serie tv, ma senza le aspettative legate a un film distribuito nel periodo natalizio: "Non è il tipo di storia ambientata nel mondo di Star Wars che potrei ideare. Io sono ispirato a raccontare qualcosa di più piccolo con nuovi personaggi".

Tra gli interpreti degli otto episodi ci sono Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog e Nick Nolte.

A firmare le puntate che regaleranno nuove avventure in stile western ambientate nell'universo di Star Wars ci sono invece Jon Favreau, autore anche del progetto, Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard

e Taika Waititi.