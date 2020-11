The Mandalorian: Gustavo Esposito commenta le somiglianze tra Moff Gideon e Darth Vader

Giancarlo Esposito, in una nuova intervista dedicata a The Mandalorian, ha parlato dei riferimenti a Darth Vader presenti in Moff Gideon.

The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Giancarlo Esposito, interprete di Moff Gideon e l'attore ha parlato dei paragoni effettuati online tra l'armatura che indossa il suo personaggio e il look di Darth Vader.

Il villain della serie ambientata nell'universo di Star Wars prodotta per Disney+ ha ammesso il legame tra i due costumi in un'intervista rilasciata a IGN.

Giancarlo Esposito, parlando di The Mandalorian, ha spiegato: "Penso sia un riferimento a Darth Vader. Voglio dire, mi piace pensare o immaginare nel mio cervello che possiede il tipo di potere che aveva Darth Vader. E quindi, vedendolo nella sua armatura, con il suo mantello e armato mi dice che è un guerriero".

Gideon non sembra però avere lo stesso tipo di potere all'interno dell'Impero, tuttavia bisognerà attendere ulteriori sviluppi nella seconda stagione per scoprire come si evolverà la storia del personaggio.

L'attore ha inoltre fatto un paragone con il personaggio che aveva interpretato in Breaking Bad: "Gustavo Fring aveva il suo silenzio. Moff Gideon non è quel tipo di persona. Parlerà, dirà quello che ha bisogno di dire. Infiammerà le persone. Ciò mi fa pensare 'Oh, sa già cose che farà e che come spettatori pensate siano impossibili, ma è già preparato per certi risultati. Ed è quello che amo di Moff: è un pensatore e sta avvicinandosi all'ottenere questo Bambino. Per che motivo lo vuole? Ed è quella la domanda. Cosa vuole realmente? Lo vuole per dare potere ad altre persone o per prenderlo tutto per se stesso? O lo vuole per ricostruire la galassia o creare l'armata più formidabile di tutto il mondo?".

