The Mandalorian & Grogu: svelato un altro ritorno tra gli interpreti del film sequel della serie

Il cast del film The Mandalorian & Grogu, che proseguirà la storia iniziata sul piccolo schermo, si è arricchito con un ulteriore ritorno.

Deadline ha infatti confermato la presenza tra gli interpreti di Jonny Coyne, interprete di un signore della guerra imperiale nella terza stagione dello show targato Disney+.

Chi interpreta Jonny Coyne in The Mandalorian

Il personaggio aveva debuttato nell'episodio 7 della stagione 3 di The Mandalorian in cui il Consiglio Ombra e Moff Gideon interagivano quando il villain informava i membri del gruppo dei piani dei Mandaloriani di riprendere il potere sul proprio pianeta e chiedeva inoltre dove si trovasse l'Ammiraglio Thrawn.

L'apparizione del personaggio di Coyne

Jonny Coyne sarà uno degli interpreti di The Mandalorian & Grogu insieme al protagonista Pedro Pascal, Sigourney Weaver e Jeremy Allen White, la cui presenza è stata confermata nella giornata di ieri.

La star di The Bear darà voce al personaggio di Rotta the Hutt, il figlio di Jabba the Hutt.

I primi dettagli del film

Jon Favreau e Dave Filoni hanno scritto la sceneggiatura del film, in cui dovrebbero apparire anche Babu Frick e l'alieno Zeb di Star Wars: Rebels.

Lucasfilm e Disney non hanno ancora rivelato la trama ufficiale del lungometraggio, ma gli annunci relativi ai membri del cast stanno regalando delle interessanti anticipazioni su quello che potrebbe accadere nell'atteso progetto che proseguirà la narrazione dopo il successo ottenuto dalla serie The Mandalorian sulla piattaforma di streaming.

Coyne ha recentemente recitato in The Family Plan, progetto targato Apple, e nella serie Bodies realizzata per Netflix. Tra i suoi recenti progetti anche Ma Rainey's Black Bottom, Beirut, e Nightcrawler. Per la tv ha recitato in serie come The Blacklist, Preacer, Turn, Mom e Alcatraz.