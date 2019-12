The Mandalorian: il finale della serie ha il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

The Mandalorian ha salutato i fan con un season finale che ha ottenuto il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

La puntata intitolata Redemption ha conquistato gli spettatori che hanno lodato il lavoro compiuto dal cast e della troupe. Alla regia del season finale di The Mandalorian c'era Taika Waititi e le recensioni pubblicate negli ultimi giorni ne lodano la capacità di equilibrare le scene d'azione con lo spazio dato alla storia dei singoli personaggi. A conquistare il cuore degli spettatori e dei critici era già stato Baby Yoda, in questo episodio considerato ancora adorabile e irresistibile. Lo show saluta quindi temporaneamente i propri fan e si conferma quindi come "un'avventura attraverso la galassia, piena di speranza, trionfi e momenti elettrizzanti".

Jon Favreau, showrunner e creatore, ha già confermato che la seconda stagione dello show, che ha inoltre reso Baby Yoda una star, ritornerà con gli episodi inediti nell'autunno 2020. Le riprese sembra siano già in corso per proseguire il racconto del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal che ha deciso di occuparsi dell'adorabile creatura.

